1977-2019 : le milieu sportif  brutalement endeuillé

André-Marc Belvon

Georges Lucien Dumaison (à gauche), en compagnie de MM. Branchi et Ouamara. • DR

Entre 1977 et 2019, le monde sportif martiniquais a perdu plus d’une quinzaine de ses représentants, la plupart sur le terrain de la compétition, d’autres lors d’accidents divers et en 1977 à la suite d’un meurtre. Dans ce dernier cas, le champion de karaté Georges Lucien Dumaison, que l’on surnommait Jojo, a été mortellement blessé d’un coup de carabine tiré en pleine poitrine devant la boîte de nuit « Le Club » située à l’Anse Madame à Schœlcher.

Il fut l’un des meilleurs éléments du karaté

martiniquais. Georges Lucien Dumaison que l’on surnommait Jojo

avait participé avec succès à plusieurs championnats en Martinique

et dans la Caraïbe. Et tout laissait penser qu’il n’allait pas en

rester là. Le champion martiniquais avait quelques titres à ajouter

à son brillant palmarès. Mais le jeudi 13 janvier 1977, il perdit

la vie vers 1 heure du matin, devant une boîte de nuit de l’Anse

Madame à Schœlcher alors qu’il fêtait cette nuit-là son

vingt-septième anniversaire à son domicile situé boulevard Amiral

de Gueydon à Fort-de-France avec ses proches, et qu’il n’avait a

priori aucune raison de se trouver devant la discothèque « Le Club

» ce soir-là. C’est pour tenter de sortir son frère dit « Tico »

des démêlés d’un affrontement entre deux bandes rivales qu’il fut

abattu d’un tir de carabine en pleine poitrine, à peine arrivé sur

les lieux. Car des amis de son frère étaient venus le chercher à

son domicile pour tenter de calmer les esprits entre des individus

prêts à en découdre dans une bagarre générale. Le déroulement des faits nous est rappelé par nos

confrères dans l’édition de France-Antilles du jeudi 12

janvier 1978, alors que l’auteur présumé du coup de feu mortel

venait d’être remis en liberté provisoire, un an après, par arrêt

de la Chambre d’accusation. « Ce soir du mercredi 12 janvier 1977, une

altercation éclate à l’intérieur de la boîte de nuit entre deux

groupes d’individus. Il semble, d’après l’enquête, qu’une des deux

bandes ait cherché querelle à l’autre qui s’y trouvait déjà. Le ton

monte, et l’un des arrivants s’en va quérir du renfort (…). Les

membres des deux clans en sont venus aux mains, à l’intérieur même

de l’établissement. Et chaque bande est allée chercher un soutien

extérieur. Le frère de Jojo Dumaison était de ceux qui se

trouvaient déjà à l’intérieur du night-club lorsque l’autre bande

est arrivée. Un des membres est allé c

