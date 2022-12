A la recherche du tourisme perdu au Sahara nigérien

The content originally appeared on: News Americas Now

Ni les secousses du pick-up slalomant sur les pistes sahariennes du nord du Niger, ni la poussière brunissant peu à peu son habit bleu turquoise, n’ont entaché la joie d’El Gondj Ahmed quand les lumières de l’oasis d’Iférouane sont apparues dans la nuit claire.

Le convoi du député-maire était enfin arrivé dans son village niché entre montagnes et désert à l’avant-veille de l’ouverture du festival de l’Aïr, l’un des principaux du Sahara et grand raout de la culture nomade touareg qui a pris le nom du majestueux massif montagneux alentour.

A 1.200 km de la capitale Niamey, la citadelle Iférouane est devenue pendant trois jours, au delà des seuls touaregs, la vitrine touristique de tout un pays menacé sur quasiment chacune de ses frontières par la guerre menée par les jihadistes.

Quelque 5.000 personnes, en majorité des VIP locaux et quelques étrangers, y ont remplacé le calme du désert et la nonchalance de ses habitants par un charivari de véhicules 4×4 soulevant chacun plus de poussière que les autres.

Aux concerts et concours de beauté ont succédé de longues heures à discuter allongés sur des nattes au rythme des verres de thé, un éloge permanent des vertus des pick-up Toyota et surtout un régionalisme à peine caché. “La culture touareg, quoi”, sourit le jeune Mohamed Bouhamid, habitant d’Iférouane.

S’il n’y avait pas tant de soldats autour, on pourrait se croire vingt ans en arrière, quand la manne touristique constituait une grande part de l’économie largement informelle de ces contrées désertiques et quand ceux qui sont devenus les chefs des rebellions étaient encore guides touristiques.

Le Niger était comme le Mali une destination prisée d’Afrique de l’ouest. Une compagnie aérienne ralliait directement Paris à Agadez, Gao, Kidal… Le Paris-Dakar est longtemps passé par ce désert.

Le fantasme de cette époque subsiste, et Niamey veut en profiter malgré les rebellions passées et désormais le jihadisme métastatique qui envahit le Sahel.

“Psychose”

Après l’assassinat de six Français en 2020 à quelques km de Niamey, la France, autrefois principal pourvoyeur de touristes, a décrété le Niger “zone rouge” et “fortement déconseillée”. A ceux désireux de venir à Iférouane, Paris a intimé de surseoir à ce voyage “des plus hasardeux”.

L’adjoint au maire Hamadi Yahaya peste contre “ces ambassades” qui “ont installé la psychose” alors que le conflit est à plus de 1.000 km d’Iférouane. Le supérieur, “l’Honorable” comme tout un chacun l’appelle, le martèle: “tout est sécurisé ici”.

En plus des soldats par endroits aussi nombreux que les festivaliers, des dizaines d’Ishumar, nom donné aux anciens rebelles, “ont été postés dans le désert alentour”, ajoute l’ancien guide devenu chef de la rébellion, Rhissa Ag Boula, aujourd’hui conseiller du président Mohamed Bazoum.

Lors du trajet vers Chiriet, porte des dunes du Ténéré où s’est déroulée une partie du festival, leurs pick-up au fanion blanc reconnaissable étaient discrètement postés au loin. Ils encadraient le trajet transformé en une course aux allures viriles entre les quelque 80 conducteurs filant à bride abattue dans le sable.

Le méchoui y a été servi et les guitares électriques ont résonné sur les dunes roses – les deuxièmes plus hautes du Sahara selon la rumeur locale. “C’est comme jouer à la maison”, dit le musicien Oumara Moctar dit Bambino: ce désert, c’est “là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, ça nous rappelle de là où on vient”.

Le directeur italien de l’agence Société Voyages Sahariens (SAS), Rocco Rava, revient dans ces dunes pour la première fois en quinze ans. Il a grandi à Agadez, capitale régionale, et y a développé son activité touristique avant de se déporter sur le Tchad voisin quand les “turbulences” se sont emparées du Niger.

Tourisme et mitrailleuse

“Il y a une forte demande”, dit-il en expliquant être venu étudier l’opportunité d’y ramener des touristes. Mais la situation est paradoxale, dit-il: “si c’est vraiment sécurisé, les touristes nous demandent pourquoi on doit avoir une escorte militaire”.

Niamey impose à tout occidental se rendant dans le désert une escorte armée et payante. “Dans quel pays du monde fait-on du tourisme avec une mitrailleuse devant et une autre derrière?”, demande anonymement un autre acteur du tourisme.

Il faut accepter que l’époque “d’avant” est révolue, dit le président du collectif des artisans d’Iférouane Kader Hamadédé, trente ans de confection de bijoux au compteur. Reste que “le tourisme qu’on aura à présent sera toujours avec les militaires, et je ne sais pas si ça intéresse les touristes…”

Tant pis: s’ils ne viennent plus à lui, lui ira à eux! Capitalisant sur ses contacts, Kader Hamadédé a inversé l’ordre des choses et se rend chaque année en France vendre bijoux et cuir tanné touaregs. “On est obligé de chercher à liquider notre stock ailleurs qu’ici”, dit-il.

Partir semble un credo partagé par beaucoup: migration et orpaillage sont les maîtres mots du nord du Niger depuis quelques années. Mohamed Bouamid, 22 ans, part quatre mois creuser les profonds puits des sites d’orpaillage sahariens en espérant trouver fortune: “Il n’y a plus rien à faire ici”.

Un danseur touareg au festival de l’Aïr, à Iférouane, au Niger, le 4 décembre 2022

• Souleymane Ag Anara

Un véhicule militaire de l’armée nigérienne à Iférouane le 4 décembre 2022

• Souleymane Ag Anara

Les forces spéciales nigériennes sécurisant la zone d’Iférouane pour le festival de l’Aïr, le 2 décembre 2022

• Souleymane Ag Anara