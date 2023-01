A presenta proyecto di planta pa genera carni di galiña fresco na Aruba

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Durante Conseho Minister di Gobierno di Aruba cu a tuma luga na San Nicolas, Ministernan presente a ricibi diferente presentacion di proyectonan na San Nicolas.

Vernon Dennis Aventurin di Madam-Tye Poultry procesing plant na Aruba a

presenta su proyecto di planta pa genera carni di galiña fresco na Aruba.

Sr. Aventurin a keda contento di a ricibi e oportunidad pa presenta su proyecto na Gobierno di Aruba y el a expresa di ta hopi satisfecho cu e forma con el a wordo ricibi. Ademas e ta ansioso pa realisa e proyecto aki na San Nicolas cu lo bira e prome planta di procesa galiña na Aruba. Actualmente tin diferente compania cu ta ofrece webo di galiña, pero un compania manera esaki no tin, sr. Aventurin a agrega.

Realisando e proyecto aki, lo conduci na un empuhe economico pa Aruba y lo contribui na mas seguridad di cuminda pa e isla. Sr. Aventurin su motto ta: “Eat what you grow and grow what you eat” y e ta kere firmemente den esaki.

