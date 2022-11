Accident mortel à l’Hermitage

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les pompiers sont intervenus sur un accident à l’Hermitage à Trois-Rivières • LAURIANNE NOMEL

Ce lundi après-midi, les pompiers ont signalé un accident grave à l’Hermitage à Trois-Rivières.

Précisément à 15h17, les pompiers sont appelés à intervenir sur un accident grave au niveau de l’Hermitage à Trois-Rivières. Un véhicule léger est entré en collision avec une camionnette. Le choc était d’une telle violence, qu’il a provoqué la mort de deux personnes, fait un blessé grave et un blessé léger et déclenché un incendie d’un des deux véhicules. Le feu était éteint avant l’arrivée des secours. Le service d’incendie et de secours avait déployé un important dispositif : 20 hommes, 3 ambulances, 1 véhicule routier et 1 camion citerne. Deux équipes du SMUR étaient également mobilisées, entourées de la gendarmerie.