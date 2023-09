Australia beat India by 66 runs in the 3rd and Final One Day International at Rajkot, India yesterday.

The scores: Australia 352-7 off 50 overs (Mitchell Marsh 96, Steve Smith 74, Marnus Lubuschange 76. David Warner 56, Jasprit Bumrah 3-81, Kuldep Yadav 2-48), India 286 off 49.4 overs (Rohit Sharma 81, Virat Kohli 56, Shreyas Iye 48, Glenn Maxwell 4-40).