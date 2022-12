« Ce sont des peccadilles montées en épingle contre nous »

The content originally appeared on: News Americas Now

Propos recueillis

par F.G.

Suspendu de licence par la Fédération pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024, Alain Dédé réagit à sa situation et aussi à celle touchant son association Chabin’An, également sanctionnée.

La semaine dernière, les présidents d’association

de yoles rondes apprenaient par un courrier du Conseil

d’administration que l’association Chabine’An ne percevrait pas de

prime du Tour mais que son classement était maintenu. D’autre part,

la licence d’Alain Dédé était suspendue pour les saisons

2022-2023 et 2023-2024 pour présentation de documents non-non

conformes. Alain Dédé, ancien président de la fédération et du

CROSMA, a souhaité réagir.

L’association Chabin’An va-t-elle faire

appel suite à la sanction qui la pénalise financièrement ?

Bien évidemment, on ne peut pas accepter une

telle décision. La première décision concerne notre association qui

a déposé ses dossiers en bonne et due forme comme toutes les autres

associations, qui a ses 44 licenciés régulièrement inscrits à la

fédération. Notre association a participé à toutes les compétitions

de l’année, dont le Tour qu’elle a terminé à une excellente 5e

place. Notre classement est clair, net et précis. Aujourd’hui, on

nous laisse entendre que l’on va nous supprimer n