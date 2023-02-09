CELIA GUADALUPE RASMIJN CESPEDES ALDAMA

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CELIA GUADALUPE RASMIJN CESPEDES ALDAMA
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LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER

CELIA GUADALUPE RASMIJN CESPEDES ALDAMA

CARINOSAMENTE “CHELITA – LULUPE”

*12-12-1949 – †06-02-2023

ESPOSO: 

MARCO “MAIKY” RASMIJN

PAPA:

† JESUS CESPEDES

MAMA:

† AURA CESPEDES

HIJOS: 

GIORGIE MOSQUERA

              AURA RASMIJN MOSQUERA Y RIVELINO RASMIJN

             VANESSA RASMIJN MOSQUERA Y MAIKY RASMIJN

             CINTHYA GEERMAN MOSQUERA Y GREGORIO GEERMAN       

COMO HIJOS: 

MARIA EUGENIA LUGO (VENEZUELA)

VICTOR WU (USA)

MICHELLE MOSQUERA (VENEZUELA)           

LUDWIG RASMIJN

NIETOS:  

RYAN RASMIJN

RYVEN RASMIJN

CHANTAL RASMIJN Y REVAN MADURO

CHADIENNE RASMIJN

RYGELYS RASMIJN

GRETHYANNE GEERMAN

GREGORY GEERMAN

IGUAL QUE UN NIETO

ANDRE ANGELA

JEAN LOUIS CROES (HULANDA)

DAVIENNE ANGELA

CHANDRE ANGELA

AMIGOS DE CASA: 

ELVIA, YRIEN, STELLA, ROSELENE, TANTA ROSA,

See also

YOLANDA, SWINDA, JETA, VITTY, SRA CARMEN,

                               INES ESCALANTE, MARIA, DIANA, JULIANA MAMACHI),  

        GIL, LU (FLATSTONE SUPERMARKET) 

SU AMIGA COMPANERA DE BINGO MARIA SALAZAR

SU COMPANERO DE TODAS LAS TARDES JHON WATTS DEL PROGRAMA NOTICIA IMPACTO 91.5 FM

SRA AMPARITO DEL PROGRAMA DE LA MANANA DE CALIENTE 90.7 FM

LA SONRI DE CALIENTE 90.7 FM

SU DOCTORA DR. ANTHONY Y TEAM (HUISARTS)


MARIA JOSE COBOS (CARDIOLOGO)

SU DOCTOR EN VENEZUELA DR. ARIEL MARIN 

HERMANOS, SOBRINOS, AHIJADOS, DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS  EN VENEZUELA, COLOMBIA, USA,

BONAIRE, ESPANA Y ARUBA. FAMIA RASMIJN, GEERMAN, MOSQUERA, CESPEDES, CROES, ALDAMA, TROMP, NICOLAS, ANGELA.

EL JUEVES 9 FEBRERO 2023 DE 6 PM A 8 PM HABRA UNA NOCHE DE CONDOLENCIA

EN LA CASA DE ELLA DIRECCION PIEDRA PLAT # 109-B.

 TE INVITAMOS AL ACTO DE DESPEDIDA QUE SERA EL VIERNES 10 DE FEBRERO 2023 DE 9AM A 11AM

EN AURORA FUNERAL HOME. SRA. CELIA SERA CREMADO EN SENO FAMILIAR 

 

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