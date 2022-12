C’était la fête à Madiana…

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. MONDIAL. FAN ZONE

Il aura suffi d’une étincelle… Le match commence à peine et Théo Hernandez, en soutien des artificiers de l’attaque, vient d’ouvrir la marque. On ne joue que la 5e minute, et le public apprécie. • PHOTO A.L-M.

Les supporters des Bleus, venus nombreux au complexe cinématographique de Madiana, ont apprécié la victoire des Bleus. Le public était plus nombreux que prévu, ce qui a engendré quelques frustrations, et qui promet sans doute quelques aménagements pour la finale, dimanche, face à l’Argentine.

NewsAmericasNow.com