De la joie, des larmes et du plaisir pour Maryse Condé à Marseille

hommage

L’écrivaine a été heureuse de recevoir autant d’hommages. • PHOTOS A.J./FRANCE-ANTILLES

Le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille (Mucem) a donné une carte blanche à la romancière guadeloupéenne, intitulée « Les amitiés de Maryse Condé », durant deux jours les 25 et 26 novembre derniers. Une manière d’honorer son immense travail de femme engagée et d’écrivaine. Le public a répondu présent.

Maryse Condé, une plume de la littérature

antillaise mondialement reconnue, était entourée de ses enfants, de

son mari, d’intellectuels, d’artistes, d’écrivains, de ses amis

proches, parmi lesquels Christiane Taubira, Michel Reinette,

Pascale Thériez, dont certains sont venus de New York, d’Afrique,

de Paris, des Antilles, pour assister à sa carte blanche dans cet

imposant musée marseillais. Le Mucem, en partenariat avec plusieurs

associations et personnalités*, a organisé ce grand évènement qui

parle à toutes les cultures pour rendre hommage à Maryse Condé

autour du théâtre, de la danse, des chants, de la musique, des

témoignages dans une ambiance festive et chaleureuse, remplie de

joie, de plaisir et d’émotions. « Nous avons été motivé par la

personne, par son œuvre et tous ces liens qui se sont créés avec

elle au fil des années. C’est Maryse Condé elle-même qui a élaboré

tout ce beau programme », explique Mona Georgelin. Ils sont tous Maryse Condé Durant ces deux jours, Maryse Condé éta

