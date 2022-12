Des collégiens mettent à l’honneur le tinen et le fruit à pain

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Basse-Pointe

M.-A.A.

En entrée, acras de fwitapen, tinen au lait de coco, et chiquetaille de morue. • M.-A.A.

Les élèves de la section cuisine de la Segpa du collège Aimé-Césaire ont récemment régalé les papilles de leurs convives, en présentant un menu réalisé à base de tinen et de fruit à pain. Un évènement rendu possible grâce à l’étroite collaboration avec le lycée du Lorrain.

C’est une tradition au collège Aimé-Césaire, il

existe depuis sa création un champ professionnel « Hygiène

alimentation service » (HAS) qui fait entre autres de la

sensibilisation à la cuisine. Ainsi, les élèves qui y sont admis

sont préparés et sensibilisés aux divers métiers de la

restauration. Les jeunes bénéficient d’une pédagogie spécialisée et

adaptée à leurs besoins. Le programme mis en œuvre leur permet

d’intégrer plus tard le lycée afin de préparer un CAP.

Mainten