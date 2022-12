Dos tipo di impuesto ta wordo elimina for di schouder di herederonan

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Despues cu Diaranson den Parlamento, miembronan di oposicion ta bisa cu pueblo lo bay bira mas pober cu e cambionan di ley di Impuesto, a toca turno na Parlamentario Hendrik Tevreden di MEP pa indica, cu e miembronan ey no a ni acudi na reunionnan informativo, ni ta lesa relatonan, y tampoco tabatey ora cu DIMP a duna tur informacion al caso.

Parlamentario Tevreden a indica cu e tin di splica, cu den e Concepto di Ley di Impuesto aki ta poni cu Pensioen di Behez lo subi. Oposicion ta kehando cu e no ta subiendo suficiente. Den ley ta poni cu lo tin aumento di Reparatietoeslag. Pero Tevreden a bisa cu e motibo pakico e no por subi mas, cu e total di aumento aki pa nos grandinan ta bay costa Gobierno e suma di 13 miyon Florin. E suma ey Oposicion no ta mencionando, cu 13 miyon Florin ta bay na nos grandinan.

Belasting vrije voet lo subi cu suma di 30 mil Florin. Lo bay tin rebaho den Loonbelasting. Lo bay tin rebaho den Inkomstenbelasting. Total Gobierno ta mirando un entrada di 70 miyon Florin, cu lo nivela e debenan cu Aruba tin di bay paga bek, debenan haci prome cu epoca di Covid-19.

Parti di adelanto cu pueblo lo mira, ta cu lo tin cambionan den afschrijvingskosten cu propiedad inmobil cu ta wordo adapta. Pensioen di eigenbeheer tambe ta wordo adapta.

Ora di fayecimento, Tevreden a splica cu ‘Successiebelasting’ ta wordo elimina. Tambe e ‘Overdrachtsbelasting’, cu ta e impuesto cu bo ta paga ora cu ta pasa propiedad ora di fayecimento di un familiar, tambe lo wordo elimina.

