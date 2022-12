Francky Vincent parmi les nouveaux chevaliers des Arts et des Lettres

The content originally appeared on: News Americas Now

Le chanteur guadeloupéen, auteur de tubes comme ” Fruit de la passion “, ” Alice ça glisse “, ” Le Tombeur “, a été nommé dans l’ordre des Arts et des Lettres. Une gratification qui reconnaît sa participation au ” rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde “.

Ses chansons valent bien une récompense. C’est en tout cas l’avis du ministère de la Culture qui, dans sa promotion 2022, a choisi de distinguer le chanteur guadeloupéen Francky Vincent, dans un arrêté du 17 octobre 2022, publié fin novembre sur le site du ministère de la Culture. Une liste où l’on retrouve également le rappeur Orelsan et l’humoriste Régis Laspalès. Le producteur et compositeur, né à Pointe-à-Pitre, a créé son groupe de zouk à l’âge de 19 ans, Tabou n° 2, avec lequel il sort deux albums Ambitions et Ti Paulette. Mais sa carrière ne décolle qu’une fois arrivé dans l’Hexagone. Selon lui, le public guadeloupéen était ” trop prude ” pour pouvoir accepter son style musical. Après s’être installé dans la capitale, il signe un contrat avec Wagram Music et sort son album Fruit de la passion. Le single éponyme se vend à plus de 500 000 exemplaires et devient disque de platine. Interprète de plus de 170 chansons Après l’échec de son album Ça va chauffer, en 2004, le musicien signe avec Universal Music et sort le single Tu veux mon zizi. Il renoue avec le succès grâce à la compilation Mon fest’of en 2009, qui devient rapidement disque d’or. Dorénavant, l’interprète de plus de 170 chansons, âgé de 66 ans et installé en Picardie, fait partie du cercle très restreint des 450 chevaliers, parmi des journalistes, des historiens, des metteurs en scène et bien d’autres personnalités.

