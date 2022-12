La JTR renverse la situation en fin de match

The content originally appeared on: News Americas Now

Handball. Championnat Excellence hommes et femmes. 11e journée

L’équipe victorieuse de la JTR. • D.D

JTR et Infini se rencontraient samedi soir au gymnase de Saint-François. Si la JTR, équipe expérimentée, joue les tous premiers rôles avec 6 victoires et 1 défaite, l’Infini en est à sa première année, découvre ce championnat et compte 2 victoires pour 3 défaites.

Soignant sa montée de balle et efficace devant le

but, la JTR réalise la meilleure entame et mène 4 à 1 après 5

minutes. L’Infini, sur des contres très rapides revient à 1 but et

égalise 6 à 6 par Gadjadhar (12e). Marqui donne un premier avantage

aux verts de l’Infini. Avec leur jeu tout en accélération les

jeunes de l’Infini surprennen

