La tension monte avant Argentine-France, finale ?toil?e

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les nombreux et bruyants supporters argentins, habill?s du mythique maillot blanc ? rayures bleu ciel, ont commenc? ? investir l’enceinte flambant neuve de pr?s de 90.000 places, symbole de la d?mesure de l’?mirat gazier, avec force chants et sifflets, d?j?, quand le visage de Mbapp? est apparu sur les ?crans g?ants. Le duel avec Messi retient l’attention du quotidien argentin Clarin: c’est “l’autre finale” entre “la star qui est d?j? une l?gende contre le crack qui veut absolument h?riter de son tr?ne”. Avec son dribbleur g?nial, l’Argentine peut “mettre fin ? 36 ans de frustration” en Coupe du monde, ?crit La Nacion. A Doha, deux ambitions vont entrer en collision ? Lusail pour une finale en apoth?ose qui prodiguera ivresse d’un c?t?, d?tresse de l’autre, un grand classique de la narration sportive. Le livre d’or de la Coupe du monde retient le visage des vainqueurs, de Mario Kempes (1978) ? Hugo Lloris (2018) en passant par Diego Maradona (1986) et Zin?dine Zidane (1998), figures historiques de l’Albiceleste et des Bleus. “Jouer une finale de Coupe du monde est un r?ve d’enfant. Allons chercher cette troisi?me ?toile !”, a ?crit Zidane sur Instagram. “C’est l’heure… tous ensemble”, a aussi encourag? Karim Benzema, bless? juste avant le Mondial. Quatre ans apr?s Moscou, la France peut s’adjuger un deuxi?me titre d’affil?e, une performance in?dite depuis le Br?sil de Pel?, Vava et Garrincha en 1962. Ses espoirs reposent en partie sur Mbapp?, bient?t 24 ans, qui a fait du Mondial son “obsession”. – “?tre pr?t ? souffrir” – Les Bleus sont arriv?s au Qatar dans la brume de r?sultats d?cevants, touch?s par des doutes tactiques et submerg?s par un torrent de blessures. Mais ils se sont transform?s en monstre froid qui a enjamb? les obstacles les uns apr?s les autres avec r?silience, solidarit?, et l’exp?rience des rescap?s de Russie (Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Rapha?l Varane…). “Ce qu’on a r?alis?, c’est tr?s fort, mais c’est le dernier match le plus difficile”, a lanc? le capitaine Lloris, conscient qu’il faut “?tre pr?t ? souffrir, ? faire les efforts, ? se surpasser malgr? la fatigue”. Le gardien de Tottenham fait face ? un ogre du football mondial. Au cr?puscule de sa carri?re, Messi (35 ans) r?ve de s’offrir en dessert le seul troph?e qui lui manque pour devenir, enfin, le “Roi Leo”, 36 ans apr?s le titre du “Dios” Maradona. Le g?nie aux sept Ballons d’Or est accompagn? d’une arm?e ? son service: ses lieutenants Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister au milieu, le “soldat” Nicolas Otamendi et son associ? Cristian Romero en d?fense, le robuste gardien Emiliano Martinez et la surprise offensive Julian Alvarez. Il sera ?galement pouss? par l’?lan fantastique de dizaines de milliers de supporters, intenables ? Doha depuis plus d’un mois. Ces “hinchas” bruyants et surchauff?s “nous donnent le sentiment de jouer en Argentine”, assure “Dibu” Martinez. “Nous avons le meilleur public du monde, ils esp?rent qu’on leur apporte du bonheur et cela nous touche”, appuie le s?lectionneur Lionel Scaloni. “Nos adversaires seront sur le terrain, pas en tribunes”, r?torque Didier Deschamps, capitaine de la premi?re ?toile en 98 et entra?neur lors de la deuxi?me en 2018. – Di Maria titulaire – Le patron des Bleus a vu plusieurs de ses titulaires touch?s par un virus ces derniers jours, notamment en d?fense. Mais finalement, il a pu aligner son ?quipe-type, dimanche, avec Rapha?l Varane et Dayot Upamecano en d?fense centrale, Adrien Rabiot au milieu, Olivier Giroud ? la pointe d’une attaque o? Mbapp? et Ousmane Demb?l? tenteront de faire la diff?rence. En face, Scaloni a d?cid? de titulariser l’ancien Parisien Angel Di Maria, semble-t-il d?barrass? des probl?mes musculaires qui l’ont emp?ch? de jouer durant la majorit? de la phase ? ?limination directe. Le coup de sifflet final consacrera le g?nie de Messi ou la pr?cocit? de Mbapp?, les deux t?tes de gondole du Paris Saint-Germain sous banni?re qatarie, lors de cette finale organis?e le jour de la f?te nationale du Qatar. Le petit ?mirat gazier, vis? par de nombreuses pol?miques extra-sportives, s’offre une exposition maximale ? l’issue de la premi?re Coupe du monde organis?e dans le monde arabe, diffus?e aux quatre coins du globe et disput?e devant un parterre de chefs d’?tat. Le pr?sident fran?ais Emmanuel Macron est ainsi arriv? ? Doha, a indiqu? dimanche matin l’agence de presse qatarie QNA. “On remet ?a?”, a-t-il ?crit dans un message sur les r?seaux sociaux accompagn? d’une vid?o des c?l?brations v?cues dans le vestiaire apr?s la demie. Antoine MAIGNAN et J?r?my TALBOT/AFP

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com