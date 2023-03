Le sort de Brasserie Lorraine sera connu le 13 avril prochain

The content originally appeared on: News Americas Now

Julien Philipakis

Des employés de Brasserie Lorraine et des membres des syndicats CGTM-FSM et CGTM-SOEM étaient présents au tribunal pour suivre le procès. • JULIEN PHILIPAKIS

L’avenir de l’entreprise centenaire se jouait hier au tribunal de commerce de Fort-de-France. Les administrateurs et mandataires judiciaires et le procureur sont favorables au plan de redressement de la direction, contrairement aux salariés. Les juges rendront leur décision le 13 avril 2023.

Après le renvoi du 24 janvier dernier, l’audience

sur l’avenir de Brasserie Lorraine a bien eu lieu, hier, au

tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Une vingtaine

d’employés de l’entreprise centenaire et des membres des syndicats

CGTM-FSM et CGTM-SOEM ont assisté à l’audience, ouverte cette fois

au public. Ainsi, la partie production de la brasserie était à

l’arrêt, hier. Pour mémoire, le tribunal a placé la société du

groupe Antilles Glaces en redressement judiciaire depuis le 31 mai

2022, constatant l’état de cessation de paiement. Du fait de son

déficit chronique et de la longue grève entre le 28 mars et le 16

juin 2022, l’entreprise a déjà mis en place des mesures économiques

: réduction des frais marketing, packaging et des emballages,

techniques de recyclage à venir…

Dans ce contexte, la direction de la société

fabricante de bière locale affirme être contrainte de proposer un

plan de licenciement de 7 salariés (3 opérateurs de

conditionnement, un responsable brasseur et 3 techniciens de

maintenance) pour motif économique afin d’éviter à tout prix la

liquidation et de sauver l’entreprise et le maximum d’emplois. Dans

son plan de redressement, la direction souhaite optimiser sa

nouvelle ligne de production quasi automatique (13 millions d’euros

d’investissement en 2019 plus un espace de stockage de 6,5 millions

d’euros)…