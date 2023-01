“L’Etat a failli à assurer la sécurité et la santé des citoyens, il faut le reconnaître”

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le président du Sénat arrive cet après-midi pour un déplacement en Martinique. Il fait pour nous un tour d’horizon des dossiers, de l’Appel de Fort-de-France au non lieu dans l’affaire du chlordécone, en passant par les soignants non vaccinés.

Quelles sont les grandes thématiques de votre

déplacement en Martinique et en Guadeloupe ?

Je viens rencontrer les élus locaux aux côtés

de Stéphane Artano, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et

président de la délégation aux outre-mer, de Mathieu Darnaud,

sénateur de l’Ardèche et secrétaire de la délégation aux outre-mer,

ainsi que de Gisèle Jourda, sénatrice de l’Aude et membre de la

délégation aux outre-mer. Le Sénat est la chambre des territoires,

je suis venu écouter. Il y a un enjeu institutionnel, nous

parlerons différenciation territoriale et comment mieux prendre en

compte les spécificités locales. Je rencontrerai aussi plusieurs

acteurs économiques et sociaux pour évoquer le développement

économique : notamment le chantier ambitieux du nouvel aéroport

Aimé-Césaire en Martinique, mais aussi le grand port maritime de

Guadeloupe. La visite du nouveau CHU de Guadeloupe, aux Abymes,

sera l’occasion d’évoquer la question de l’accès aux soins.

Durant cette visite, vous aller rencontrer des

soignants. Quelles sont votre analyse et votre position sur la

réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid au

sein…