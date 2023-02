Mieux connaître les requins et les raies grâce au réseau Reguar

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Marie VANDEWOESTYNE

Une plongeuse répertorie ses observations d’espèces sous-marines. • KAP NATIRÈL

Le Réseau requins des Antilles françaises (Reguar) répertorie les espèces de requins et de raies. Les premiers résultats de son programme de recensement INA Scuba sont parus pour l’année 2022 et ils sont préoccupants. Explications avec Océane Beaufort, chef de projet à Kap Natirèl et coordinatrice du réseau Reguar.

Reguar partage les résultats préliminaires du

programme INA Scuba pour l’année 2022. Ce projet, initialement mis

en place pour étudier les tortues marines de Guadeloupe, consiste

en des sciences participatives réalisées par des plongeurs

bénévoles sur les zones récifales des Antilles. L’idée est de

proposer aux clubs de plongée de participer activement à la

protection de ces espèces en recensant leurs observations. Grâce à

la participation de 28 clubs, répartis sur l’ensemble des Antilles

françaises, près de 5 000 plongées ont été renseignées pour

l’année. Ces données sont analysées et vulgarisées par le

Reguar. Établissement d’un indice abondance des

requins et des raies Océane Beaufort, chef de projet à Kap Natirèl et

coordinatrice du réseau Reguar, précise que ces chiffres donnent un

indice abondance mais qu’il ne s’agit pas du chiffre précis du

nombre d’individus. Ce sont des résultats complémentaires à

d’autres études, Reguar va pouvoir observer s’il y a de plus en

plus ou de moins en moins d’espèces au fil des ans….

