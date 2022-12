Mondial: l’Argentine en finale, en attendant France-Maroc

The content originally appeared on: News Americas Now

Lionel Messi ? une marche du Graal! Avec un doubl? de Julian Alvarez mardi, l’Argentine a puni la Croatie (3-0) en demi-finale du Mondial-2022 et offert ? son capitaine une nouvelle finale plan?taire dimanche, contre la France ou contre le Maroc, oppos?s mercredi.

Huit ans apr?s avoir but? sur l’ultime ?chelon du Mondial-2014 (1-0 contre l’Allemagne), l’Albiceleste semble port?e par une mission sacr?e au Qatar: hisser son capitaine et N.10 sur le toit du monde, ? la m?me altitude que l’ic?ne Diego Maradona.

Et apr?s l’Australie en huiti?mes (2-1), apr?s les Pays-Bas en quarts (2-2 a.p., 4 t.a.b. ? 3), c’est cette fois la Croatie, vice-championne du monde 2018, qui a succomb? en demi-finale devant l’allant argentin et la magie de son N.10.

“Ce groupe est incroyable, nous l’avons fait, nous l’avons fait, nous allons jouer une nouvelle finale”, la sixi?me de l’histoire de l’Argentine, a savour? Messi, qui peut offrir une troisi?me ?toile ? sa s?lection.

Meilleur ?cuyer du “Roi Leo” mardi soir, l’intenable Julian Alvarez a d’abord provoqu? un penalty, transform? par Messi (34e) qui rejoint du m?me coup Kylian Mbapp? en t?te du classement des buteurs avec une 5e r?alisation.

Le jeune attaquant de Manchester City a ensuite doubl? la mise au bout d’une contre-attaque ?chevel?e, avec toute la r?ussite de ses 22 ans (39e).

Mais Messi reste Messi: sur le troisi?me but, c’est la star du Paris SG qui a fait tourner en bourrique la d?fense croate avant de servir en retrait Alvarez (69e), auteur de son 4e but dans ce Mondial.

Cr?ve-coeur pour Modric

Dans un stade de Lusail acquis au camp ciel et blanc, ces buts ont lib?r? les milliers de supporters argentins mass?s dans les gradins, religieusement d?vou?s ? la cause de “leur” Messi (35 ans) malgr? les difficult?s initiales de l’Albiceleste au Qatar (dont une d?faite 2-1 contre l’Arabie saoudite).

Ils esp?rent ?tre tout aussi nombreux dimanche pour la finale, programm?e dans le m?me stade (16h00), alors que la Croatie devra se contenter du match pour la troisi?me place samedi (16h00), contre le perdant de l’autre demi-finale, France-Maroc, programm?e mercredi (20h00).

“C’est une d?faite m?rit?e”, a reconnu mardi le s?lectionneur croate Zlatko Dalic. “Nous avons perdu, mais je n’ai rien ? reprocher aux gar?ons. Ils ont donn? leur maximum durant ce tournoi.”

Ce d?nouement est un cr?ve-coeur pour le ma?tre ? jouer Luka Modric (37 ans), qui r?vait sans doute de la plus belle des sc?nes pour achever sa carri?re en Coupe du monde… m?me si un possible troisi?me podium mondial apr?s 1998 (3e) et 2018 (2e) r?compenserait l’immense talent footballistique de ce petit pays de moins de 4 millions d’habitants.

Qui se dressera dimanche sur la route de Messi ? La France, championne du monde en titre et bourreau de l’Argentine en huiti?mes en 2018 (4-3) ? Ou bien l’?tonnant Maroc, premi?re ?quipe africaine qualifi?e pour le dernier carr? et embl?me du monde arabe ?

Les propri?taires qataris du PSG seront peut-?tre partag?s mercredi entre soutenir une autre nation arabophone et r?ver d’une confrontation de l?gende entre deux de leurs plus beaux joyaux, les attaquants parisiens Lionel Messi et Kylian Mbapp?.

Entre le septuple Ballon d’Or argentin et son jeune cadet, le duel serait spectaculaire. Et particuli?rement ?pic? apr?s des propos de Mbapp? d?crivant en mai un football sud-am?ricain “pas aussi avanc?” que son homologue europ?en, ce qui avait suscit? un toll? en Argentine…

Messi dans la lumi?re

En attendant, entre Messi et Modric, le duel des Ballons d’Or n’a pas vraiment eu lieu mardi soir, tant l’Argentine a rapidement sanctionn? les errements d?fensifs des Croates. Le score, miroir de la retentissante victoire croate en phase de poule du Mondial-2018 (3-0), a aussi un air d’affront lav? pour l’Albiceleste.

C’est Messi et non Modric qui a pris la lumi?re: avec le 11e but de sa carri?re en Coupe du monde, voil? la “Puce” seule en t?te des buteurs argentins dans l’histoire de la comp?tition reine.

Au passage, sa titularisation mardi lui a valu d’?galer le record du nombre de matches jou?s en Coupe du monde, avec 25 rencontres, autant que l’Allemand Lothar Mattha?s.

La 26e devrait arriver rapidement: dimanche, Messi et sa bande peuvent offrir ? l’Argentine un troisi?me titre apr?s 1978 et 1986, qui ferait du petit lutin mutique l’?gal d’un autre attaquant de l?gende, Diego Maradona, consacr? il y a 36 ans et d?c?d? en 2020.

Et pour tout le peuple argentin, “Diego” attend “Leo” au paradis du football.

Jean DECOTTE/AFP