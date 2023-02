“Na un forma inhumano a saca Cristian Camargo Zapata for di Aruba cu slof na su pia y sin maleta!”

The content originally appeared on: News Americas Now

Abogado mr. John Zara:

ORANJESTAD (AAN) – Abogado mr. John Zara, den conferencia di prensa a denuncia cu Cristian Camargo Zapata a wordo saca for di Aruba na un manera inhumano, cu su slof na su pianan y sin maleta!

Abogado mr. Zara a sigui relata cu ya cu e no por a logra nada cerca Huez, el a bay purba via e ministernan. Di su banda, el a manda documentacion pa Minister di Husticia Rocco Tjon, ken ta pone hende den Warda Nos Costa, cu ta cay bao di dje, y a manda documentonan tambe pa Glenbert Croes como minister di Integracion. A haci un peticion pa firma liber, cual a bay aden, gobierno a manda bisa cu si, cu e peticion a wordo tuma y cu nan por paga. E hendenan di Camargo a paga mas cu 2 mil florin pa e permiso aki.

“Pero awe nos ta den e situacion cu Cristian Camargo Zapata a wordo deporta na un forma inhumano cu su slofnan den su pia, sin por a hiba su maleta cune. Den LTU tambe ta para cu prome cu expulsion e persona tin derecho di bay su cas, busca su maleta y pertenencianan prome cu hibe airport. Nan a paga dos recherche pa bay cune, pesey si tin placa; nan a bay cu Copa Airlines Panama y despues nan a bula bay Medellin, kiermen nan mester a overnight sigur ayanan dos of tres dia pa despues bolbe Aruba”, mr. Zara a relata.

Abogado Zara a compronde for di Camargo cu el a wordo bati. E abogado no sa si pa Warda Nos Costa of door di polis.

“Ora nan a lagu’e na Medellin, a dun’e 20 dollar pa e subi un bus bay unda cu e kier. E cosnan aki tin di stop, ta basta! A bira tempo pa nos pone puntonan riba i, riba e cuestionnan aki. E problema grandi ta gewoon den seno di gobierno mes pasobra tur e proceso aki di LTU ta reparti den dos ministerio. Husticia cu ta Minister Rocco Tjon, y Integracion cu ta Minister Glenbert Croes. Señor Glenbert Croes ta duna permiso, y señor Rocco Tjon ta encarga cu saca hende indocumenta”, Abogado Zara a señala.

El a cuestiona cu Minister Glenbert Croes ta duna e permiso pero Katty Paskel ta bisa cu e permiso ey no por wordo duna si Ministerio di Husticia tin e persona den custodia, anto ta surgi un situacion unda e permiso ta wordo paga y toch no ta wordo otorga pasobra un ambtenaar ta dicidi riba dje.

Ambtenaarnan ta haci nan trabao pero no tin autoridad total sino e ministernan ta esnan cu tin cu dicidi.

E abogado a remarca cu esaki ta conta solamente ora hende no tin ningun documentacion, pero Camargo Zapata tabata tin di su 14 pa su 18 aña un permiso legal na Aruba y eynan si por a dune su permiso si el a haci e peticion. Si ta asina cu na su 18 aña e hoben a cay den droga y a wordo deporta pa cinco aña, periodo cu su mama a probecha pa pone den un centro di rehabilitacion na Colombia. Despues di tempo un hende muher a bay busk’e pasobra nan tabata namora, y a regla papelnan di convivencia, pero cos a bruha entre nan dos, y e mucha muher a kita su papelnan y entregue na WNC bisa cu e ta ilegal. Zara a bisa cu cosnan asina ta pasando hopi na Aruba cu hende di afo y esey no ta corecto!

