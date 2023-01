Ouvrez les portes de vos entreprises aux stagiaires

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Kristelle APATOUT

Obtenir un diplôme autrement. • PEXELS

La période de recherche de lieu de stage a débuté pour de nombreux lycéens et étudiants. Dès le mois d’avril, ils investiront les entreprises dans le but de découvrir le monde du travail. Une étape indispensable pour espérer valider leur diplôme. En attendant, la recherche est un vrai parcours du combattant.

C’est une tâche ardue qui attend étudiants et

lycéens. Ils devront identifier les entreprises, convaincre les

recruteurs et faire leur preuve pour valider leur diplôme qui leur

ouvrira les portes de l’autonomie. Pour les entreprises, ces

périodes d’accueil sont aussi un excellent moyen de repérer de

nouveaux talents et parfois de découvrir des pépites qu’elles

pourraient recruter plus tard.

Des expériences malheureuses

Malheureusement, trop nombreux sont les employeurs

qui ne jouent pas le jeu pour diverses raisons. Souvent, ils

évoquent de mauvaises expériences. Ils estiment parfois ne pas

avoir suffisamment de temps à consacrer à ces jeunes. Myriam,

directrice de publicité au sein d’une agence de communication est

réfractaire…