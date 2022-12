Trahadornan di Arubus cu sosten di SEPPA a tuma accion di protesta

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) — Edmundo Marlin, representante di SEPPA, a informa prensa cu Diamars mainta, e trahadornan di Arubus a bay den accion di protesta, riba un decision cu Gerencia a tuma door di un proposicion di Mediador, cu no a wordo discuti entre e partidonan. Basa riba esaki e trahadornan a

bisa cu e ta inaceptable, pasobra den e ultimo reunion cu e sindicato tabata tin cu Mediador, el a haci un propuesta cual e mester a manda pa Gerencia y pa e sindicato. Mediador a propone pa bin cu un lumpsum di 750 florin, pa cubri for di 1 di Januari 2021 te cu 31 di December 2022, cual proposicion no a wordo discuti entre Gerencia y Sindicato. Gerencia di Arubus a bay implementa un structura salarial nobo, y tambe e 750 florin. Marlin a subraya cu e trahadornan no a acepta esaki ni tampoco e structura salarial nobo.

