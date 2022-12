Une 16e ?dition d’Artisanat en f?te sous le signe d’un d?fi

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Artisanat en f?te aura lieu. Malgr? tout. La grande vitrine du savoir-faire ha?tien d?m?nage pour une nouvelle fois, apr?s Tara’s dans les hauteurs de Laboule 12, et s’installe au Karibe Convention Center ? Juv?nat. Le lieu et la date changent pour cette 16e ?dition, toutefois, l’essence de la foire perdure et demeure. Soutenir les artisans. Encore plus, cette ann?e. <>, explique Max Chauvet, directeur du journal Le Nouvelliste. Pour M. Chauvet, le support ? ces cr?ateurs du beau est une n?cessit? dans un pareil contexte. <>, indique-t-il. Partenaire d’Artisanat en f?te depuis ses tout premiers d?buts, le minist?re de la culture, via son actuelle repr?sentante, la ministre Emmelie Proph?te Milc? exprime sa joie d’?tre pr?sent pour une ?ni?me fois aux c?t?s des organisateurs. Aux c?t?s des artisans. <>, avance la ministre-?crivaine. Celle qui occupe aussi par int?rim le fauteuil du minist?re de la justice et de la s?curit? publique pense que l’artisanat <>, estime-t-elle tout en faisant remarquer la situation insoutenable qu’a connu certains des artisans dont ceux du Village artistique de Nouailles. <>, souligne l’auteure de Les Villages de Dieu. Tout comme la ministre de la culture, Dominique Alexandre de la Unibank, n’a pas cach? l’honneur de sa banque de s’?tre alli?e ? Le Nouvelliste d?s les premiers jours d’Artisanat en f?te en 2007. <>, affirme-t-il. Avec le support de partenaires comme le minist?re de la finance, le minist?re de l’?ducation nationale, le minist?re de la culture, l’Ambassade de Taiwan en Ha?ti, la Brasserie la Couronne, la Banque interam?ricaine de d?veloppement, la Banque de la R?publique d’Ha?ti, la Unibank, l’ambassade du Canada en Ha?ti, le PNUD (programme des Nations-Unis pour le d?veloppement), la Digicel, l’ONU (organisation des Nations-Unis), la Fokal (Fondasyon konesans ak lib?te) et l’Ambassade de Suisse en Ha?ti, l’admission ? Artisanat en f?te est ? 1000 gourdes. <>, fait remarquer Frantz Duval, r?dacteur en chef du journal Le Nouvelliste. M. Duval pr?cise que pour cette 16e ?dition, la soci?t? du Rhum Barbancourt et la fondation Barbancourt <>. La 16e ?dition d’Artisanat en f?te vous attend parce qu'<>, soutient Emmelie Proph?te.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com