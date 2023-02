Une marche blanche pour Marie-Camille Relouzat

The content originally appeared on: News Americas Now

Gros-Morne

Jeudi dernier, la municipalité, en accord avec la famille et les associations féministes, avait organisé une marche blanche pour dire non à cette violence et exprimer son indignation après ces faits. • F.L.

Une foule conséquente s’est mobilisée, jeudi dernier, dans les rues de la commune pour dire non aux violences faites aux femmes et exprimer son indignation après le meurtre de Marie-Camille Relouzat, 38 ans, tuée par son ex-compagnon.

«Humiliées, harcelées, battues, violées, ça suffit

! ». Le message était clair jeudi soir, dans les rues du

Gros-Morne. La banderole, portée par l’Union des Femmes de

Martinique, ouvrait le cortège pour accompagner la famille de

Marie-Camille Relouzat, tuée par balles au quartier Tracée, dans la

nuit du mercredi 1er au jeudi 2 février. Derrière, l’association

Culture Égalité était également présente pour soutenir les proches

de ce nouveau féminicide. Après avoir marché dans le bourg, la foule s’est

arrêtée dans un local de la municipalité face à l’église, pour un

temps de parole. Difficile moment à vivre, où les mots ne suffisent

plus pour conjurer la douleur, la colère, l’incompréhension.

Marie-Camille n’est plus, c’est inadmissible, inconcevable et

pourtant…Face à la douleur, il n’y a que la dignité et l’humilité

qui vaillent. Soutien à la famille Beaucoup de personnalités mêlées aux anonymes sont

venues apporter leur soutien à…

