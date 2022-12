Varios Docter no ta di acuerdo cu AZV a organiza un Fiesta di Pasco asina costoso

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Nan no a bay e fiesta! Es mas, nan ta desaproba totalmente e hecho cu a setup un fiesta cu lo a costa como 44.000 Florin, cu un costo di casi 400 Florin pa cabez na un isla priva na Aruba!

DIARIO a ricibi confirmacion cu varios profesional medico no a gusta cu net awor cu nan pashentnan ta topa cu un

muraya ora di bay busca remedi, ata AZV ta organiza un fiesta asina luhoso pa nan Christmas Party.

Hecho ta cu Docternan a haya hopi informacion, cu pashentnan ta yega Botica y ora cu nan haya sa e prijs di algun remedi pa nan mes, of pa nan yiunan, nan ta djis sali for di e Botica sin cumpra esaki. Pasobra nan no tin placa.

Y esaki ta afecta e calidad di bida di e pashentnan aki, como cu nan no ta ni cuminza cu e proceso normal pa cura nan malesa.

Ta conoci cu 2023 lo por bira un aña aun mas duro pa hopi ciudadano, y esaki lo empeora e situacion aki unda pashentnan ta yega na Botica, habri nan cartera bashi y ta djis opta pa bay cas y trata di soporta e dolor di e malesa cu nan ta pasando aden. Sigur e momento aki un fiesta di luho mester tabata poni te den e ultimo Plan Z pa un instancia manera AZV e dianan aki.

A ser splica na DIARIO, cu e prome biaha cu nan a tende cu tabatin un fiesta luhoso di AZV, nan no a kere. A pensa cu ta un sorto di chiste di mal gusto a plama rond como rumor. Pero despues a bin realiza cu tur esey ta berdad. Ni maske cu ta trece un excusa pakico a organiza esaki… “heave a heart” y pensa riba e pashentnan cu awenochi ta drumi sin cu nan por a busca nan remedi na Botica.

