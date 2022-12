Zoom sur les artisans de Jacmel

The content originally appeared on: News Americas Now

Une dizaine d’artisans jacm?liens participe ce mardi ? Artisanat en f?te. Ils sont sp?cialis?s dans l’art du papier m?ch?. Ces artisans ont une belle histoire d’amour avec l’?v?nement : Fr?d?ric Geslin , Felix Geslin, Feller Geslin, Comp?re Pierre Jude, Toussaint Jeudilon, Blaise Elie, Jocelyn F?lix, et Blaise Emilien. Ces artisans vont faire la part belle aux participants parce que la fabrication d’objets en papier m?ch? ? Jacmel est une tradition qui remonte ? loin. Malgr? l’ins?curit? et la crise ?conomique, ces artisans ont une fois de plus donn? la place ? l’enchantement, aux r?ves et ? la beaut?. <>, dit ?lie Blaise, consid?r? comme un incontournable de l’?v?nement. Pour cet artiste de renomm?e nationale, participer cette ann?e est un geste symbolique. Il pensait qu’il n’y aurait pas une ?dition cette ann?e. <>, dit ?lie Blaise, qui voit cette ?dition comme une ?toile qui porte espoir en ce temps sombre de crise ?conomique. Pierre Jude Comp?re, 58 ans, p?re de trois enfants, participe depuis une quinzaine d’ann?es ? Artisanat en f?te. Artisan en papier m?ch?, il a d?j? le sourire aux l?vres quand on lui demande son plus beau souvenir de l’?v?nement. <>, explique Pierre Jude Comp?re, qui souhaite vivre une belle f?te de l’Artisanat. A l’ annonce d’une ?dition d’Artisanat en f?te, l’artiste ?tait vraiment surpris. <>, souhaite l’artisan qui, au quotidien, affirme sa pr?sence au monde avec son art. L’histoire de Jeudilon n’est pas diff?rente de celle de Pierre Jude Comp?re. Cet artiste qui travaille le hardboard, le bois et le papier m?ch?, expose ? Artisanat en f?te ses jolis dessous de verres, de plats, de cabarets, entre autres. Originaire de Silo? ? Jacmel, il a commenc? son apprentissage en 1991 dans un atelier avant de lancer son propre atelier en 1995. Jeudilon avait peur de rater cette ?dition. Mais heureusement il est l?. <>, recommande Jeudilon.

