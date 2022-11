Blue Diamond Resorts Reveals Its Newest Hideaway at Royalton Coming to Montego Bay

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Mon. Nov. 07, 2022: Blue Diamond Resorts has recently announced that Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay will open in late 2023. The property will offer a unique adults-only all-inclusive experience on the shores of Trelawny, Jamaica.

Hideaway at Royalton Blue Waters’ guests will have the opportunity to enjoy elevated suite amenities, day-to-night activities for adults, a world-class spa, fitness center with modern equipment, unlimited international and local liquors in eight bars and eleven exclusive culinary options including its signature Dorado restaurant, set to debut for the very first time in Montego Bay. Guests will also have access to the facilities of the neighboring Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort.

“We have reimagined 352 modern rooms and suites thinking only in the perfect adults-only vacation that serves as a restorative haven reserved for special people and occasions,” said Jurgen Stutz, Senior Vice President of Sales, Marketing and Distribution for Blue Diamond Resorts. “With this project we were looking to provide greater exclusivity and enhanced services that continue to carry the All-in Luxury® essence, and the Hideaway at Royalton brand was the ideal choice to achieve it.”

Through its Togetherness concept, Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay will also provide personalized pool and beach locations, as well as other areas, planned and designed to encourage guests to reconnect and rekindle valuable relationships.

The new adults-only experience from Blue Diamond Resorts, the hotel management company, will continue to include All-in Luxury® features such as Royalton’s handcrafted DreamBed™, All-In Connectivity™, Sports Event Guarantee™ and premium Diamond Club™ category, for a modern Caribbean getaway.

For more information, please visit www.royaltonresorts.com

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 45 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you’re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com

About Hideaway at Royalton

Epitomizing modern and exclusive elegance, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience to enhance Togetherness among their guests. Neighboring the Royalton Luxury Resorts, these all-inclusive properties include elevated privacy and enhanced quality of service at popular tropical locales including Mexico, Dominican Republic, Jamaica and Saint Lucia. Its signature All-In Luxury® facilities allow guests to enjoy world-class amenities such as Royalton’s handcrafted DreamBed™, All-In Connectivity™, Sports Event Guarantee™ and the premium Diamond Club™ category.

From exclusive dining and preferred accommodations to instructor led fitness classes and spa treatments, these all-inclusive adults-only resorts bring a world of experiences to reignite meaningful connections in paradise.

To learn more about Hideaway at Royalton, visit www.royaltonresorts.com

Blue Diamond Resorts Revela su Nuevo Resort Hideaway at Royalton en Montego Bay

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Mon. Nov. 07, 2022: Blue Diamond Resorts anunció recientemente que Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay abrirá sus puertas a finales de 2023. La propiedad ofrecerá una experiencia única sólo para adultos todo incluido en las costas de Trelawny, Jamaica.

Los huéspedes de Hideaway at Royalton Blue Waters podrán disfrutar de amenidades de lujo en sus habitaciones, actividades diarias para adultos, un spa de clase mundial, un gimnasio con modernos equipos, licores nacionales e internacionales ilimitados en ocho bares y once opciones culinarias que incluyen su exclusivo restaurante Dorado, el cual debutará por primera vez en Montego Bay. Los viajeros también tendrán acceso a las instalaciones del vecino Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort.

“Hemos reinventado 352 modernas habitaciones y suites pensando únicamente en las vacaciones perfectas sólo para adultos, que sirven como un refugio reparador para personas y ocasiones especiales”, comentó Jurgen Stutz, Vicepresidente Sénior de Ventas, marketing y Distribución para Blue Diamond Resorts. “Con este proyecto buscábamos brindar mayor exclusividad y servicios mejorados que siguieran llevando la esencia All-in Luxury®, y la marca Hideaway at Royalton fue la opción ideal para lograrlo”.

A través de su concepto Togetherness, Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay también proporcionará espacios personalizados en la piscina y la playa, así como otras áreas, planificadas y diseñadas para animar a los huéspedes a reconectarse y reavivar relaciones valiosas.

La nueva experiencia sólo para adultos de Blue Diamond Resorts, la empresa de gestión hotelera, seguirá incluyendo amenidades All-in Luxury® como como la cama DreamBed™ de Royalton, All-In Connectivity™, Sports Event Guarantee™ y la categoría premium Diamond Club™, para unas vacaciones modernas en el Caribe.

Para más información, visite www.royaltonresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Hideaway at Royalton

Representando la elegancia moderna y exclusiva, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos para reforzar la unión entre sus huéspedes, bajo el concepto Togetherness. Estas propiedades todo incluido, vecinas de Royalton Luxury Resorts, incluyen una mayor privacidad y la mejor calidad de servicio en populares locaciones tropicales como México, República Dominicana, Jamaica y Santa Lucía. Sus exclusivas instalaciones All-In Luxury® permiten a los huéspedes disfrutar de amenidades de clase mundial, como la cama DreamBed™ de Royalton, All-In Connectivity™, Sports Event Guarantee™ y la categoría premium Diamond Club™.

Desde cenas exclusivas y alojamiento preferencial hasta clases de acondicionamiento físico dirigidas por instructores profesionales y relajantes tratamientos de spa, estos resorts todo incluido sólo para adultos brindan un mundo de experiencias para reavivar conexiones significativas en el paraíso.

Para más información sobre Hideaway at Royalton, visite www.royaltonresorts.com/es